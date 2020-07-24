Знаменита украинская певица Вера Брежнева поделилась сразу несколькими стильными образами, которые покорили сеть

Стройная артистка умеет поражать поклонников и делает это с завидной регулярностью, ведь подтянутое и ухоженное тело Веры вызывает у поклонников много вопросов, а у некоторых даже зависть, пишет Рoliteka.net.

Некоторые отмечают, что певица будто не стареет, однако сама Брежнева подчеркивает: она просто бережет здоровье, занимается спортом и правильно питается. Однажды звезда сказала: «Моя хорошая фигура – это примерно 30% генетики и 70% труда! Я серьёзно работаю над своим телом и считаю, что иначе невозможно. Вы думаете, я не расположена к полноте? Пожалуйста, без иллюзий!».

Певица также всегда отмечает, что если бы она начала есть вредную пишу и забыла о плане питания, то уже через пару месяцев ее фигура превратится в дряблую и располневшую.

«Очень много и часто слышу: я не могу без кофе, я не могу без сладкого, я не могу без шоколада и т.д. Я скажу сейчас одну важную вещь: человек не может без воздуха, воды, минимальной здоровой еды и любви. Без всего остального человек может!

Все эти привычки и зависимости придумываем мы сами себе. Для оправдания, для успокоения совести и бдительности, а главное – из жалости к себе! Так что перестаём себя жалеть, привычки из вредных превращаем в полезные», - подчеркнула также Вера в Инстаграм. И, похоже, звезда права – ее жаркие фото удачно подтверждают сказанное: главное беречь здоровье.

Фанаты певицы пишут под постами свое мнение, не стесняясь в словах:

«Чемпион мира по бодибилдингу🔥🔥🔥🔥🔥», «Тяжело Костяну справиться с такой красотой🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «И мозг 👌», «А с меладзе всё расход?!», «И с*аку качай, на всякий случай, вдруг бумеранг», «Сильная Вера!», «Золотые слова! любовь к себе.Совсем не идеальна,но мужчины обожают в мои 44.и кто главное их даст? но спорт- это жизнь и тренировать тело нужно,и любить себя тоже💖💕❤️❤️», «So true!!!! 💙», «Тушка 😊», «Черное на белом или белое на черном! Между двух цветов!», «Чёрный цвет вам очееень идет🔥🔥🔥🔥🔥😘».

Несмотря на отмененный график концертов, отмену ряда проектов, а также модных съемок, артистка не унывала, занималась собой во время карантина и теперь активно наверстывает упущенное. Звезда недавно засветилась с Монатиком на выступлении в Одессе, спев свой новый хит "Вечериночка". Теперь фанаты активно делятся архивными и новыми кадрами знаменитости, восхищаясь ее образами.

На одном из таких фото Вера предстала в стильном белоснежном костюме, состоящем из свободных брюк и рубашки на пуговицах, которые певица не стала застегивать до конца. При этом из-за глубокого выреза Брежнева засветила "лишнее" - часть лифчика нюдового оттенка заметна сквозь распахнутую рубашку.

Волосы Вера, как и всегда, оставила без укладок, а на лице совсем не заметен естественный макияж.

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