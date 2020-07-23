Известная певица Вера Брежнева сверкнула роскошной фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, архивное фото звезды вспомнили ее поклонники, опубликовав на одной из фан-страничек. Это фото было сделано в 2019 году, но до сих пор будоражит фантазию преданных фанов Веры.

На снимке Брежнева предстала в черном бикини. Она залезла на забор, задрав ноги, и приняв неприличную позу. Красотка засветила все самые сладкие места. Она показала стройные ножки, плоский животик и округлые бедра.

«Стеснение пропало! Градус повышен! Я не святая!!» - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что на фан-страничке стали обсуждать интервью Брежневой, в котором она призналась, что почти не готовит дома. А вот ее муж, музыкальный продюсер Константин Меладзе иногда встает за плиту и балует жену блюдами грузинской кухни. Фанаты певицы отметили, что с такой фигуркой, как у Брежневой, можно и не готовить.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева покорила видом в алом наряде во время концерта в Украине. Певица приняла участие в концерте, который был посвящен 15-летию программы "Світське життя". Кстати, звезда успела дать и другие концерты в Украине, хотя сама давно проживает вместе с мужем и детьми в России.

Напомним, что Брежнева без капли стыда зажгла перед Монатиком в прозрачном платье: "Мокрой стало еще лучше".

Как ранее сообщала Politeka, Брежнева показала красоту "изнутри", призывно распахнув рубашку: "Все так же горяча!".

Также Politeka информировала, что Вера Брежнева в прозрачном мини случайно показала лишнее во время концерта: "Монатик засмущался".