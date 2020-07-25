Популярная певица Вера Брежнева восхитила жарким образом в белом порванном платье

Архивное фото появилось на фан-страничке певицы, передает Politeka.net. На снимке Брежнева стояла на сцене, держа в руках микрофон. Красотка была одета в черное нижнее белье, которое просвещалось через прозрачную белую ткань. Кроме этого, на платье-тунике были дырки, через которые молодое тело просматривалось еще лучше.

«Всем сладких снов», - подписали фото фанаты.

Стоит отметить, что поклонники сразу же узнали в фотографии образ Веры из знаменитой фотосессии «золотого» состава группы ВИА Гра. Как известно, на пике популярности группа была, когда в ней пели Вера Брежнева, Надежда Мейхер и Анна Седокова.

В комментариях Брежневой оставили массу приятных слов.

«Красотка, всегда самая лучшая», «Ночная добрая фея», «И вам ночи спокойной, и сказочной», «Вау», «Классная», «Такая красивая была», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что недавно на фан-страничке появилось фото, на котором Вера Брежнева предстала в красивом белом костюме. Певица сидела на возвышенности, подогнув под себя ноги. Красотка расстегнула пуговицы на костюме, засветив зону декольте.

Напомним, что Вера Брежнева в прозрачном мини случайно показала лишнее во время концерта: "Монатик засмущался".

А еще Politeka писала, что аппетитная Брежнева пустилась во все тяжкие на съемках в лучших нарядах: "Не могу без сладкого", горячие фото.

Также Politeka сообщала, что страстная Вера Брежнева в бикини задрала ноги и показала, за что ее любит Меладзе: «Я не святая».