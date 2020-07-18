66-летняя актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", всколыхнула публику растрепанным видом

Как передает Рoliteka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось архивное фото, на котором Кравченко предстала с растрепанной прической, но неизменной красной помадой на губах и лучезарной улыбкой.

Татьяна показала себя в синем свитере и тонком шарфике на шее сиреневого оттенка.

"Всем доброго утра )) ❤️😍", - подписан кадр.

Пользователи не удержались и щедро одарили своего кумира комплиментами, восторгаясь актерским талантом Татьяны.

"Самая душевная и обаятельная актриса"

"Доброе утро дорогая, любимица народа. 👍❤️"

"Танюша и тебе доброго утра в хату ❤️👏"

"Обожаю свою землячку, чудесная актриса, милая, непосредственная, просто простая женщина, на экране, как в жизни! Успехов!❤️"

"Очень приятная женщина!"

Ранее мы сообщали, в сети опубликовали скрин одного из самых запоминающихся моментов "Сватов", в котором Кравченко предстала с коллегами-актерами Федором Добронравовым, Людмилой Артемьевой и Анатолием Васильевым. Кадр сопроводили цитатой Кравченко, которая высказалась, что думает о сюжете сериала:

"Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика.❤️🙏🏼".

"Бабушки и дедушки во всем мире одинаковые! Любят внуков!"; "Никакой фантастики!!! На каждые выходные внучек к нам привозят дети! Мы очень рады этому! И это - Россия!!!"; "И ничего не фантастика. Это может в Москве бабушки не хотят сидеть с внуками, но Москва это не вся Россия! Сидят и ещё как!", - не согласились с актрисой пользователи в комментариях.

Напомним, Валюха из "Сватов" с красными губами потрясла внешним видом, актриса помолодела на глазах: фото