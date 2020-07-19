Британская модель Деми Роуз решила побаловаться во время отдыха и показала внушительные формы в тесном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Роуз отдыхает на яхте, демонстрируя внушительные формы в крохотном купальнике. При этом знаменитость элегантно улыбалась в камеру, прикрыв лицо очками.
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«Порывистый ветер, очень», — коротко говорится в подписи.
Божественная красота, которую излучала модель, могла стать причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Но поскольку кадры были выброшены в Сторис, прокомментировать внешний вид кумира они не могли.
Как сообщалось ранее, супермодель из Великобритании Деми Роуз предстала перед камерой в непристойном мини-платье с вырезом, застыв в пикантной позе.
«Знай, чего ты стоишь», — говорится в сообщении.
На фотографии Роуз позирует в белом платье на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту.
На второй фотографии знаменитость решила повернуться полубоком, из-за чего в кадр попали внушительные "близняшки" Роуз.
Люди буквально "накинулись" на снимки красотки, забросав Деми Роуз "тоннами" комплиментов.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
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