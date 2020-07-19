Британская модель Деми Роуз решила побаловаться во время отдыха и показала внушительные формы в тесном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Роуз отдыхает на яхте, демонстрируя внушительные формы в крохотном купальнике. При этом знаменитость элегантно улыбалась в камеру, прикрыв лицо очками.

«Порывистый ветер, очень», — коротко говорится в подписи.

Божественная красота, которую излучала модель, могла стать причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Но поскольку кадры были выброшены в Сторис, прокомментировать внешний вид кумира они не могли.

Как сообщалось ранее, супермодель из Великобритании Деми Роуз предстала перед камерой в непристойном мини-платье с вырезом, застыв в пикантной позе.

«Знай, чего ты стоишь», — говорится в сообщении.

На фотографии Роуз позирует в белом платье на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту.

На второй фотографии знаменитость решила повернуться полубоком, из-за чего в кадр попали внушительные "близняшки" Роуз.

Люди буквально "накинулись" на снимки красотки, забросав Деми Роуз "тоннами" комплиментов.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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