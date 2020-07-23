Есть к чему стремиться

Современные звезды пытаются как можно дольше продлить свою красоту. Но если одним приходиться обращаться к пластическим хирургам, то другие много трудятся над собой, чтобы оставаться в форме

Politeka.net вспоминала самых ярких звезд современности, которые в 50-60 лет все еще выглядят молодо и привлекательно.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в этом году отпраздновала свое 50-летие. Возраст не мешает звезде зажигать на сцене и носить супер-откровенные наряды. Ее физическая форма – это, конечно, заслуга спорта.

Итальянская актриса Моника Беллуччи до сих пор считается одной из красивейших актрис, хоть ей уже 55 лет. Красотка имеет свой стиль и изящно скрывает возрастные изменения.

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл решила отпраздновать свое 50-летие «голой» фотосессией. Женщина снялась в метро полностью обнаженной.

Голливудской звезде Деми Мур уже 57 лет. Но с первого взгляда на нее трудно определить ее возраст.

51-летняя Дженнифер Энистон тоже старается держать себя в форме. На красных дорожках звезда выглядит превосходно.

Стоит отметить, что отечественные звезды стараются не отставать от своих голливудских коллег. Например, актриса Ольга Сумская в свои 53 года выглядит сногшибательно.

55-летняя Таисия Повалий активно использует пластику и уколы красоты, что помогает ей выглядеть лет на 15 моложе.

Напомним, что роскошная Наоми Кэмпбелл скинула одежду и сверкнула красотой в одной шляпке: «Ничего себе».

А еще Politeka писала, что игривая Беллуччи осталась без штанов и пошалила прямо в коридоре отеля: «Роскошная Моника».

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Дженнифер Лопес в белом топе превзошла молоденьких красоток: "Вечно молодая, ведьма!".