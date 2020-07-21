Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі блиснула фігурою в чорному боді

Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. 55-річна актриса забула про вік і влаштувала пікантну зйомку в готелі. Вона була одягнена в чорне, обтягуюче боді з глибоким декольте. На ноги красуня натягнула чорні колготки, а от від штанів або спідниці відмовилася. Зверху Беллуччі накинула піджак, але він не зміг приховати апетитних форм зірки.

Без краплі сорому красуня вирішила побешкетувати і прогулятися коридорами готелю в одному боді. Її сфотографували саме в той момент, коли вона крокувала і посміхалася.

Шанувальникам дуже сподобався свіжий кадр. За півгодини пост красуні зібрав майже 60 тисяч лайків. В коментарях Моніці залишили масу приємних слів.

«Ну ти розкішна Моніка», «Ти виглядаєш як місяць», «Я закоханий у цю зачіску і цю ходу! Чудово!», «Ви найпрекрасніше створіння у світі», «Вау», «Прекрасна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі блиснула неземною красою в чорному обтягуючому платті. Італійська актриса позувала в спокусливій сукні з глибоким декольте. Актриса злегка відкрила рот, що зробило кадр ще більш чуттєвим.

Нагадаємо, що неймовірна Моніка Белуччі заворожила своїм тілом в одному халаті: «Ось це красуня!».

Як повідомляла Politeka, щаслива Моніка Беллуччі показала, як роки прикрашають жінку: «Блищить серед зірок».

Також Politeka писала, що Моніка Белуччі розляглася на ліжку і звела з розуму пишним бюстом: "Королева".