Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників фігурою в чорно-білому костюмі

На своїй сторінці в Instagram знаменита співачка любить ділитися жаркими кадрами зі спортзалу і мотивувати жінок бути такою ж стрункою і підтягнутою, адже вік, як довела сама знаменитість, зовсім не перешкода! В цей раз щаслива Джей Ло показала свою фігуру в стильному чорно-білому костюмі, що складається з штанів з високою талією і коротенького білого топа, що ледь прикривав груди.

Так, з широкою посмішкою, простий укладанням і акуратним макіяжем Дженніфер покрутилася на білому тлі для спеціальних фотосесій і тут же захопила мережа:

«#WODOutfitCheck !!!! Я люблю всі ваші розваги. Ви, хлопці, дуже гарні. Подивіться на це, зроблені кадри для деяких з моїх улюблених. 👀💋❤️👏🏼 Кого ви найбільше раді бачити сьогодні ввечері на @NBCWorldOfDance?!? #WorldOfDance», – написала Лопес.

Шанувальники тут же відреагували:

«Ви королева», «День народження?», «Вічно молода, відьма! 😍❤️», «Яка шикарна жінка!» «Просто розкіш, яка ж ти струнка❤️😍🔥», «Привіт, якщо ти читаєш, ти дуже красива, я сподіваюся, у тебе чудовий день <3», «Люблю тебе 🙂», «Прекрасний день!!! 🙌🤗👏❤️», «Королева королеви 👑», «Ааа приголомшлива як завжди !! Я люблю шоу Дженніфер», «Я люблю ваш чарівний вигляд♥ ️ ♥ ️ ♥ ️».

Також Дженніфер поділилася пікантним кадром прямо з ванної. На новому фото Лопес показала себе в природному й жаркому вигляді - тісних модних лосинах з яскравим принтом і стильним топом ніжно-рожевого відтінку. При цьому на обличчі зірки помітний легкий макіяж, а світлі локони зав'язані у високий хвіст.

Шанувальники не змогли пройти повз:

«В наступному місяці вам виповниться 51 рік, і ваше тіло буде краще мого, що на 22 роки молодший за вас! ця картина спонукала мене тренуватися наполегливіше, щоб отримати тіло своєї мрії😍», «Завжди так чудово для #Niyamasol 🔥🔥», «Красива жінка всередині і зовні. 😍», «Якщо є одна річ, в якій я впевнений, так це те, що вона чудова, і я ніколи не втомлюся повторювати це кожен день. 🔥❤», «Так гаряче. 🔥😍👑🙌», «Ти завжди будеш моїм головним натхненником в житті. ❤️❤️».

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