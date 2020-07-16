Леся Никитюк заинтриговала зрителей

Леся Никитюк назвала имя нового претендента героя шоу «Холостяк». По мнению телеведущей, это должен быть блогер-миллионник и актер сериалити «Киев днем и ночью» Богдан Шелудяк, пишет Politeka.net

Во время съемок нового эпизода игрового шоу «Хто зверху?» телеведущая Леся Никитюк устроила полу-шуточные кастинги в популярные реалити-шоу. К примеру, водитель «Богдана» из проекта «Le Маршрутки» Богдан Богданович мог бы стать участником программы «Зважені та щасливі». Никитюк выбрала и героя популярного реалити «Холостяк» - по мнению звезды, им должен стать блогер-миллионник Богдан Шелудяк.

Пользователи интернета знаю Шелудяка, как блогера, а зрители помнят его по сериалити «Киев днем и ночью», где он исполнил роль обаятельного фотографа, за любовь которого боролись девушки проекта. В свою очередь, Леся Никитюк отметила, что Шелудяк очень похож на героя киносаги «Сумерки» Эдварда Каллена.

При этом, сам блогер ничего не имеет против того, чтобы попробовать себя в новом проекте. Он отмечает, что с ролью справится отлично, ведь действительно хочет найти свою избранницу, а также является холостяком более двух лет.

«У меня часто спрашивают, почему меня до сих пор не позвали на роль «Холостяка», но это вопрос к создателям проекта. Я всегда открыт к новым вызовам! Тем более, что я действительно холостяк уже более двух лет. Знаю многих участников этого романтического реалити — как девушек, так и главных героев. И точно знаю, что на этом проекте действительно есть чувства. Так что, если руководители проекта сделают мне предложение поучаствовать, мы с командой рассмотрим его с удовольствием» - признался Богдан Шелудяк.

Кроме того, Шелудяк отметил, что внешне многие принимают его за легкомысленного ловеласа, но на самом деле, это совершенно не так.

«Всем визуально может казаться, что я легкомысленный ловелас, который смотрит только на оболочку, но это далеко не так. Я очень закрытый в жизни, и чтобы открыться, а тем более влюбиться, мне нужно время, иногда много времени, — признался Богдан. — Но в нынешних реалиях многие хотят сейчас, уже и немедленно. Это не моя история, и лишь одна из немногих причин, почему я до сих пор один» - признался блогер-актер.

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