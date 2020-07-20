Украинская певица Марта Адамчук, артистка "Квартал 95" и "Женского квартала", заинтриговала вкусным фото

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в полуголом виде.

Так, жгучая брюнетка расположилась в кожаном кресле, на спинке которого, видимо, висел пиджак или кофта, чего Марта с легкостью избавилась. На ней был черный лифчик и легкие светлые брюки с темным орнаментом.

Девушка соблазнительно закинула руку за голову, без тени смущения продемонстрировав стройную фигуру и одарив поклонников игривой улыбкой.

Смоки-макияж и идеальная укладка дополнили этот роскошный образ.

"В гостях у феи 🥰", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать: "Очень красивая😍😍😍"; "Прекрасна, Мартуся💖"; "Где-то кофту потеряла".

Ранее мы сообщали, Марта сорвала аплодисменты в сети опубликованным фото, на котором позировала в красном платье вместе с коллегой по "Кварталу" Верой Кекелией, примерившей белый наряд.

Адамчук трогательно назвала подружку "сестрой". Красоток часто путают, несмотря на то, что одна из них брюнетка с карими глазами, а другая голубоглазая блондинка - есть что-то общее в их шарме.

"Божеее 🔥😍"; "Кровь с молоком❤️👍"; "Вот Это Да! Огонь и лед! Великолепно ❤️🤍", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, как озорная Марта в необычной блузе с большим количеством "дыр" призналась о боли из-за каблуков. При этом красотка продолжала улыбаться, превозмогая усталость.

Напомним, знойная брюнетка из «Квартал 95» свела с ума ярким образом с пикантной деталью: «Обворожительная».