Американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя с пикантного ракурса снизу, на котором она позировала в одном черном белье

Фитнес-модель родом из города Анахайм получила известность в интернете благодаря любви к фотосессия и весьма примечательно своей внешности. А вот благодаря подтянутой фигуре девушке удалось прославиться больше всего, будучи фитнес-тренером, Ани знает, как привлечь внимание девушек и мужчин. Очень часто она рассказывает о полезных упражнениях и показывает их результат на себе, пишет Politeka.

Стоит также отметить, что деаушка, являясь рекламным представителем спортивной одежды и специальных добавок, не стесняется показывать себя в разном образе ради привлечения внимания.

В этот раз стройная красотка в черном белье устроила фотосессию прямо на улице, Ана блеснула также стройной фигурой, дополнив пикантный "наряд" чулками с подтяжками. На лице девушки, как и всегда, красовался аккуратный макияж с акцентом на выразительные глаза.

«Мой Палм Спрингс Влог жив! Это так весело! И мило! Я буду общаться с тобой всю ночь, расскажи мне, что ты об этом думаешь 💭 Мой аккаунт - это единственное место, где ты можешь найти эксклюзивный контент и поговорить со мной напрямую 🖤🖤 🖤», - рассказала Анна.

Фанаты тут же ответили:

«Великолепно, красиво, я люблю тебя ❤️», «Ana !! Как мы можем работать вместе?», «Ана мой друг ❤️», «Черт 🙉🔥😍», «Я люблю тебя ❤️😍», «Как я могу сделать свое тело, как ты, пожалуйста, кто-нибудь может сказать? .... 😢», «Красивый ансамбль. Великолепное телосложение и отменный видок сзади🙌🏼😻».

Также Ана показала необычное фото, сделанное на отдыхе.

Позируя в черном бикини, соединенным с лифчиком тонкими завязками, девушка решила частично бсросить верх. При этом Ана прикрыла левую грудь цветками и приподняла стройную ножку вверх. В тон купалньику Чери надела ботинки на массивных каблуках.

«Очень смешно», «это выглядит божественно, такая дерзкая😍😍😍», «Ты словно огонь, девочка знаешь свое дело🔥🔥🔥🔥🔥», «Я люблю цветы, за цветами❤️», «Где ты взяла эти ботинки», «И где ты взяла этот купальный костюм»,«С каждым днем ​​ты становишься все более непослушной», «Девушка ты такая красивая !!! О, мой бог», - написали пользователи.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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