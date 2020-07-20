Популярная исполнительница Анна Седокова разоткровенничалась и рассказала поклонникам, как организовывала день рождения для своей младшей дочери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вчера у Мо был День Рождения и вы представляете, что это значит для меня. Когда ты живешь со своим ребёнком на разных континентах и у тебя есть дата, в которую ты должна максимально выложиться, чтобы доказать (кому, не ясно), что ты хорошая мать. Вы спрашивали, как мы попали в Америку? Честно, если бы у вы не видели свою дочь пол года из-за вируса и увидеть ее в Америке был единственный̆ шанс, вы бы тоже смогли», — говорится в сообщении.

Уточним, что речь идет о младшей дочери Седоковой — Монике. Одной из дополнительных проблем, по ее словам, стали карантинные ограничения.

«Так вот вечеринка. И про это фото. Все закрыто, понимаете, все. Только рестораны. И не больше 4 человек. Я, кстати, нашла способ. Говорю хостес, что могу оставить Гектора с ней, пока мы в ресте, пока никто не соглашался😂 и мы просто садим его на колени, но вернемся. Я должна организовать лучшую вечернику года, ведь все предыдущие года было всегда так. Однажды вывезли 20 артистов и декорации в Киев, потому что Мо нельзя было в Москву. Вы сумасшедшие и крутые!» — рассказала она.

В итоге, по словам Седоковой, вечеринка ее дочери понравилась.

«Итак, все магазины сейчас в Майами закрываются в 10. Все сложилось😂. Торт покажу чуть позднее, мы его сделали. И шары купили. И в Versace Mansión отметили ДР, и мы справились! И как сказала Мо, это было лучшее пати», — уточнила она.

Обратим внимание, что сам пост Седокова сопровождала снимками, на которых трогательно обнимается и целуется со своим возлюбленным.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

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