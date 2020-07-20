Украинцам решили рассказать о том, что изменится в стране после того, как был назначен новый глава Национального банка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу национального регулятора.

Так, что касается Приватбанка, позиция НБУ, по словам Кирилла Шевченко, останется неизменной.

«НБУ под моим руководством сохранит такую же политику по отношению к "Приватбанку", как она была и до этого, — отметил он.

А вот с курсом доллара будут происходить перемены: украинцам стоит ожидать резкого взвинчивания валюты. Как известно, в бюджете Украины курс заложен на уровне 30 грн за один «вечноезеленый».

До этого мы сообщали, что украинцам следует готовиться к падению экономики во втором полугодии. На фоне пандемии и кризиса в Украине снизился уровень ВВП.

Но как утверждают экономисты, украинцам рано расслабляться, ведь во втором полугодии продолжится падение национальной экономики.

"За время карантина промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, это подтверждают и данные Госстатистики. Глава нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3-2,5% за второе полугодие", - предупредил финансист Олег Пендзин украинцев.

Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.

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