Украинцам следует готовиться к падению экономики во втором полугодии
Об этом пишет Сегодня.
На фоне пандемии и кризиса в Украине снизился уровень ВВП.
Но как утверждают экономисты, украинцам рано расслабляться, ведь во втором полугодии продолжится падение национальной экономики.
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"За время карантина промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, это подтверждают и данные Госстатистики. Глава нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3-2,5% за второе полугодие", - предупредил финансист Олег Пендзин украинцев.
Он также добавил, что в зоне риска окажутся сфера услуг, которая обеспечивает рабочими местами украинцев.
Также Украина рискует потерять другой источник заработка - трудовые мигранты. Если в первом квартале 2020 года они перечислили в страну около $5 млрд, то во втором - практически ничего.
Такой расклад ударит по торговле внутри страны: нет покупателей – пострадают продавцы. Падение экономики также на себе ощутят люди, работающие в строительстве, автоперевозках, представители туристической отрасли и т.п.
Ранее мы рассказывали об обвале гривны, который поможет оживить национальную экономику.
Для оживления экономики нужны финансовые вливания, которые можно получить, в том числе и за счет девальвации гривни.
Тем более Нацбанк уже показал, что он не планирует возвращаться к низкому курсу доллара в Украине.
Тренд на ослабление национальной валюты на текущей неделе продолжится, поэтому сейчас самое подходящее время для покупки валюты, пока она не выросла в цене. А вот продавать ее торопиться не надо, можно продешевить.
Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.
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