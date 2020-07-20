Украинцам следует готовиться к падению экономики во втором полугодии

Об этом пишет Сегодня.

На фоне пандемии и кризиса в Украине снизился уровень ВВП.

Но как утверждают экономисты, украинцам рано расслабляться, ведь во втором полугодии продолжится падение национальной экономики.

"За время карантина промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, это подтверждают и данные Госстатистики. Глава нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3-2,5% за второе полугодие", - предупредил финансист Олег Пендзин украинцев.

Он также добавил, что в зоне риска окажутся сфера услуг, которая обеспечивает рабочими местами украинцев.

Также Украина рискует потерять другой источник заработка - трудовые мигранты. Если в первом квартале 2020 года они перечислили в страну около $5 млрд, то во втором - практически ничего.

Такой расклад ударит по торговле внутри страны: нет покупателей – пострадают продавцы. Падение экономики также на себе ощутят люди, работающие в строительстве, автоперевозках, представители туристической отрасли и т.п.

Ранее мы рассказывали об обвале гривны, который поможет оживить национальную экономику.

Для оживления экономики нужны финансовые вливания, которые можно получить, в том числе и за счет девальвации гривни.

Тем более Нацбанк уже показал, что он не планирует возвращаться к низкому курсу доллара в Украине.

Тренд на ослабление национальной валюты на текущей неделе продолжится, поэтому сейчас самое подходящее время для покупки валюты, пока она не выросла в цене. А вот продавать ее торопиться не надо, можно продешевить.

Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, фальшивые деньги наводнили Украину, в НБУ назвали самые опасные купюры: что нужно знать.

Также Politeka писала, что у гривны есть шанс, украинцев предупредили о долларе по 10: "Курс должен быть..."