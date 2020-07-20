42-летняя травести-дива Монро покорила публику не только талантом в готовке, но и пикантными секретиками "между девочками говоря"

Как передает Politeka.net, Монро опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала, как готовит лазанью (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Во время процесса эпатажная звезда затронула щепетильную тему отношений между мужчинами и женщинами, дав несколько советов благодарным поклонницам.

"Стоит ли женщине делать первый шаг? Всем кулинарный прЫвЭт😋 Я готовлю лазанью и размышляю на актуальную нынче тему: стоит ли женщине делать первый шаг и оказывать знаки внимания интересному мужчине?🤔 Как красиво зайти в первую светскую стадию отношений, чтобы не выглядеть навязчивой и глупой😊 Советы бывалой пикаперши😆", - говорится в сообщении.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное и услышанное:

"Класс😂👍Как всегда искрометно и с юмором😍"

"Отлично! Если Вам уже немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца! 😂😂😂 Про помощь правда, мужчины любят помогать (настоящие мужчины), особенно если девушка им нравится!"

"Правильные советы👍 Сами лупили в школе мальчишек а теперь хотим от них инициативы😁 А теперь надо дать им понять что мы не против инициативы))"

"Крошка, ты похожа на Бритни в ее лучшие годы!😍"

Ранее мы сообщали, Монро изумила архивным снимком, предавшись приятным воспоминаниям. На фото она стоит в блестящем наряде, прикрыв пикантное место букетом роз.

Травести-дива объявила, что в сентябре будет отмечать 21 год своей карьерной деятельности и анонсировала много тематических кадров, архивных фото и веселых историй. Одну из них, которая произошла в 2017 году во Львове во время загородной вечеринки по случаю 8 марта, звезда рассказала в микроблоге.

"Как всегда, сначала испуг и легкое недоумение у мужчин, и детский восторг у женщин. Спустя пол часа, восторг у всех 🤗😍 и очередь "а можно фото?"

Можно и нужно!", - поделилась воспоминаниями знаменитость.

Напомним, что травести-дива Монро осталась без одежды и показала себя, как есть: «Ух, жарче стало».

Также Politeka писала, что травести-дива Монро удивила смелым образом без белья: "Сначала подумала, что это Бузова".