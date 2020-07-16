Знаменита російська актриса Христина Асмус після новин про розставання з Гаріком Харламовим зворушила спільним фото з дочкою

Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Не так давно актриса шокувала шанувальників новинами про те, що вони з гумористом Гаріком Харламовим вирішили розлучитися після семи років шлюбу. Пара виховує 6-річну доньку Анастасію, на яку не могла не вплинути новина про розставання батьків.

Тепер і Харламов і Асмус періодично діляться спільними кадрами з дочкою, як би демонструючи, що їх відносини нітрохи не зіпсувалися. Так, на новому фото актриса позує з дівчинкою у дворі на тлі розкішного саду. Асмус присіла навпочіпки, щоб бути на одному рівні з донькою, і взяла її за руку. Вони обидві зажмурились і тягнуться один до одного ніби для поцілунку.

Настя одягнена в миле біле плаття з оригінальним декором на поясі. Волосся дівчинки акуратно зачесане, створюючи для неї образ справжньої принцеси. Її мама ж позує в стильному брючному костюмі сірого кольору.

Шанувальники артистки бурхливо відреагували на новий знімок.

«кадр щастя. І ти як завжди його втілення», «самий чудовий кадр», «Милашка», «Лапулі», «Ви прекрасна Актриса, люблю Вас в "інтернах" », «Красиві», «Щастя Вам Христина, і Вашій доньці...Нехай у цей не простий для вас час, все складеться вдало», «Красиві мама з донькою», - пишуть люди.

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