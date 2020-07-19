Популярний російський комік Гарік Харламов показав свою нову «кохану»

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував провокаційне фото. Харламову набридли чутки про те, що він закрутив роман з новою дівчиною. Зокрема, ходили чутки про його інтрижку зі скандальним блогером Яною Кошкіною.

Щоб спростувати всі плітки Харламов вирішив опублікувати фото з новою дівчиною. Він виклав фото, на якому фотошопом приробив до себе жінку з величезними грудьми. Таким чином комік висміяв припущення про те, що у нього з'явилася нова любов.

«Гаразд... розкрили... що вже там... знайомтеся... моя нова пасія, Гіга Бюстовна Грудініна!», - підписав фото гуморист.

Варто відзначити, що шанувальники Харламова оцінили пост коміка. В коментарях йому залишили масу позитивних відгуків. За кілька днів його фото зібрало понад 100 тисяч лайків.

«Ви просто створені один для одного!», «Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост вогонь», «Та з Тимуром вони, чого усім не ясно, думають, як повернути Христину», «Гарік))) ти час дарма не втрачав», «Ходять чутки, що Харламов і Асмус спеціально розлучилися, мовляв це нове реаліті шоу», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Харламов після розлучення з Асмус коротає самотність з пишногрудою красунею: "Знайомтеся, моя нова...".

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