Знаменитая российская актриса Кристина Асмус после новостей о расставании с Гариком Харламовым растрогала совместным фото с дочерью
Звезда опубликовала снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Не так давно актриса ошарашила поклонников новостями о том, что они с юмористом Гариком Харламовым решили развестись после семи лет брака. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Анастасию, на которую не могла не повлиять новость о расставании родителей.
Теперь и Харламов и Асмус периодически делятся совместными кадрами с дочерью, как бы демонстрируя, что их отношения ничуть не испортились. Так, на новом фото актриса позирует с девочкой во дворе на фоне роскошного сада. Асмус присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с дочкой, и взяла ее за руку. Они обе зажмурились и тянутся друг к другу будто бы для поцелуя.
Настя одета в милое белое платье с оригинальным декором на поясе. Волосы девочки аккуратно зачесаны, создавая для нее образ настоящей принцессы. Ее мама же позирует в стильном брючном костюме серого цвета.
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Поклонники артистки бурно отреагировали на новый снимок.
«кадр счастье. И ты как всегда его воплощение», «самый чудесный кадр», «Милашки», «Лапули», «Вы прекрасная Актриса, люблю Вас в интернах», «Красивые», «Счастья Вам Кристина, и Вашей дочери...Пусть в это не простое для вас время, всё сложится удачно», «Красивые мама с дочкой», - пишут люди.
Напомним, Харламов после развода с Асмус коротает одиночество с пышногрудой красоткой: "Знакомьтесь, моя новая...".
Как сообщала Politeka, Асмус в соблазнительном платье променяла Харламова на загадочного красавца с розами.
Также Politeka писала, что счастливый Харламов после новостей о разводе показал, как развлекается с другой: «Копия Асмус».