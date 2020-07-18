Відома російська актриса Христина Асмус після заяв про розставання з чоловіком блиснула фігурою в коротких шортиках

Артистка, яка нещодавно оголосила про розлучення з Гаріком Харламовим, вирішила не сумувати і влаштувала новий розіграш, передає Politeka.net

Свою нову публікацію в Instagram вона проілюструвала фотографією, на якій попозувала в чорній блузці і модних коротких шортах з бахромою, засвітивши свої стрункі ніжки в босоніжках на підборах. Артистка йде по дорозі і в якийсь момент обертається, дивлячись в об'єктив фотокамери.

Зауважимо, що Асмус яскраво нафарбована, а волосся недбало укладене.

"Термінова новина! 😱

Сьогодні я буду шукати тебе у прямому ефірі!", - написала вона.

Звернемо увагу, що всього за якихось хто півгодини новий знімок Асмус набрав понад 30 тисяч лайків.

До цього ми повідомляли, що російський комік Гарік Харламов після розставання з Христиною Асмус показав свою нову пишногруду "пасію".

Таким чином Харламов їдко відповів на чутки, які поширюють деякі ЗМІ про те, що він швидко знайшов заміну дружині.

"Гаразд ... розкрили ... що вже там ... знайомтеся ... моя нова пасія, Гіга Бюстовна Грудініна! Гортайте", — жартує Харламов.

Комік показав фотожабу, на якій він обіймає жінку з екстремально великим розміром грудей.

Нагадаємо, Асмус вперше прохопилася про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує...".

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус показала красунь сестер, схожість вражає: топ сімейних фото.

Також Politeka писала, що Харламов налякав постарілим видом після розлучення з Асмус, правда спливла назовні.