Новая возлюбленная украинского телеведушего Владимира Остапчука рассказала о пластике, ботоксе и увеличении губ

После того, как возлюбленная телеведущего обрела собственных поклонников, она начала активно вести Инстаграм, отвечать на вопросы фанатов и делиться новыми фото с интересными записями. При этом Кристина не боится рассказывать о себе.

В этот раз в разделе Стори девушка ответила на самые интересные вопросы фанатов, показала свой модный наряд и отметила, где она покупает свои вещи, а также рассказала о пластике и увеличении губ.

По словам Кристины, чтобы исправить асимметрию гуьб, ей пришлось их увеличить и теперь периодически она подкалывает их контур, также она делала биоревитализацию, но еще не колола ботокс. Также она рассказала, что имеет от природы такой ровный лоб без морщин.

В завершении Кристина ответила на вопрос о том, делит ли она расходы с возлюбленным на отдыхе напололам, или же Владимир платит за все сам: "я уже не в том возрасте, чтобы делить расходы такие, да и в целом я за другую модель отношений!" - написала девушка.

Также Кристина решила поделиться кадром из отдыха возле моря, позируя в стильном коротеньком платье салатового оттенка, возлюбленная Владимира Остапчука выглядела очень стильно.

Не секрет, что Кристина увлекается танцами, любит активный отдых и, похоже. много тренируется, ведь ее фигура очень стройная и подтянутая. На новаом фото она позировала, изящно подогнув одну ножку вверх на выступ, о который упирается. Дополнить свой образ Кристина решила аккуратными солнцезащитными очками и простыми босоножками на тонкой подошве.

«Как мне мало необходимо для счастья!☀️», - подписала новый снимок Кристина.

Вот что ответили фанаты:

«какая же вы женственная 🤩хорошего отдыха вам 🤗», «Хорошего отдыха 👏», «Очень красиво 😍❤️🌺», «Фото не очень.Но ты все равно красива по природе. Меня злят эти коменты когда фото не очень, всьо равно типа ты ок», «Какая вы невероятная!😻 а я сейчас в Сочи и тут стооооолько народу, что нигде фото не получается сделать😂 везде на фоне тысячи людей🙃🙈📸», «Красуня !🌷», «Гарного та приємного відпочинку👏».

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