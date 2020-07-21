Гривне еще не было так больно

Курс валют в Украине 21 июля сломит позиции гривны, которая устремится на дно с невероятной скоростью

Об этом сообщает Politeka.

Так, стодолларовая купюра начнет торги с невероятного плюса в 24,06 гривны. К средине прошлого дня доллар уже набрал 21,86, и судя по всему, останавливаться на достигнутом не собирается.

Евро также наберет несколько позиций: +33,54 к началу торгов.

Курс валют в Украине на 21 июля от национального регулятора:

100 долларов — 2760,11 грн;

10 евро — 3159,08 грн.

Уточним, что гривна решит отыграться на российской национальной валюте: 3, 8167 за десять российских рублей.

До этого мы писали, что украинцам следует готовиться к падению экономики во втором полугодии. На фоне пандемии и кризиса в Украине снизился уровень ВВП.

Но как утверждают экономисты, украинцам рано расслабляться, ведь во втором полугодии продолжится падение национальной экономики.

"За время карантина промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, это подтверждают и данные Госстатистики. Глава нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3-2,5% за второе полугодие", - предупредил финансист Олег Пендзин украинцев.

Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.

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