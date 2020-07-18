Украинские певицы из "Квартал 95" Марта Адамчук и Вера Кекелия сразили ярким совместным фото

Как передает Politeka.net. Адамчук опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует рядом с подружкой и коллегой.

Жгучая брюнетка Марта предстала в красном платье, а нежная блондинка Вера - в белом.

Девушки продемонстрировали свои вечерние наряды, включая макияж, вблизи. Очаровательные улыбки у обеих на лицах дополнили этот сказочный снимок. Адамчук отметила, что они с Кекелией, как сестры, намекнув, что уже настолько сроднились за время работы на проекте.

"Сістер) @kekeliavera", - подписала Марта.

Пользователи за короткое время успели оценить фото и оставить несколько комментариев: "Ай, класс;))))"; "Красуні!😍".

Напомним, ранее Марта опубликовала фото, на котором они с Верой в этих же нарядах, но в полный рост.

"Вы посмотрите на них))) Спасибо @kan_development за этот красивый вечер 🤍 ♥", - говорится в сообщении.

"Божеее 🔥😍"; "Кровь с молоком❤️👍"; "Вот Это Да! Огонь и лед! Великолепно ❤️🤍", - писали в комментариях.

Также мы писали, по словам удивленной Адамчук, их с Кекелией нередко путают, несмотря на разный цвет волос, глаз, ди в целом черты лица.

«А вы знали, что нас практически всегда путают? Меня зовут Верой, а ее Мартой. Казалось бы — такие разные люди, на самом деле, могут стать очень родными», — говорится в сообщении.

Девушка сопроводила пост показательным фото.

«Боже, близнецы. Вы точно не родственницы?», «А Потапу теперь кажется, что и Вера похожа на Софию Ротару.», «вы на самом деле очень похожи. Иногда кажется, что Вера добавляет Ваши фото в свой профиль. Как будто сестры», «Инь и ян», «Белочка и Розочка — есть такая сказка», — отреагировали пользователи.

Напомним, знойная брюнетка из «Квартал 95» свела с ума ярким образом с пикантной деталью: «Обворожительная».