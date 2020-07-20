Раскрыты подробности индексации пенсий украинцев в 2021 году

Об этом глава Минсоцполитики Марина Лазебная рассказала в интервью журналистам, пишет Mind.

Она предупредила, что в 2021 году пенсии украинцев могут проиндексировать сразу на 15%.

"Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развития экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%. в следующем году будет три этапа повышения пенсий: 1 марта индексация (хотя в 2017 году эта норма была аннулирована) 1 июля повышение прожиточного минимума и 1 декабря", - рассказала глава профильного министерства.

Лазебная также добавила, что в данный момент идет бюджетный процесс и Кабинет министров просчитывает различные варианты.

"Если будет экономическое улучшение, можно приблизить эти этапы до мая или октября (соответственно). Также хочется, чтобы трансферты из госбюджета шли только на пенсионные программы, а не на покрытие дефицита ПФ", - резюмировала глава Минсоцполитики в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали о сокращении и отмене пенсий в Украине. Так, пенсионерам напомнили, что льготники, которые работают или осуществляют предпринимательскую деятельность, будут получать другие выплаты.

Согласно законодательству, при назначении пенсии под подпись льготнику сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы ПФУ.

Без денег останутся те льготники, которые проигнорируют рекомендации от ПФУ.

Кроме этого, пенсионеры могут получать меньшие выплаты из-за ошибок, которые они допускают во время заполнения документов для назначения пенсии.

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