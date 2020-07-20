Известная певица Ольга Серябкина, экс-солистка группы "Серебро", показала себя в летнем образе

На фото Серябкина была в белом платье с глубоким декольте, благодаря которому можно оценить пышный бюст певицы. Девушка образ дополнила макияжем, а на руке можно увидеть резинку от волос. Ольга решила их оставить распущенными, а руками держалась за цветущее дерево. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Задний двор", - написала Ольга.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивя", "Что ты за бомба такая", "Любовь моя. Оленька, ты прекрасна!!!", "Какая красота! Оля ты красотка!", "Оленька ты очень красивая шикарная", "Оля, как же тебе идет любой образ. Такая нежная и летняя тут, такая теплота от фотографий", "чувствую даже через экран этот запах", "Ути древёсный эльф", "Красивая Ольга Серябкина", "Оль, почти сливаешься с цветами".

Сообщалось, известная певица Ольга Серябкина заставила поклонников трепетать.

На снимке певица сидела на кресле, расставив ножки. Примечательно, что на ней кроме кофты в звездочку были необычные шорты - рваные, приоткрывшие виды на упругие ягодицы артистки.

Ольга смотрела через плечо в камеру, взгляд у нее был дерзким, а губы приоткрыты.

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