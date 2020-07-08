Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила красотой тела в купальнике

Поклонники звезды создали фан-страничку в Инстаграм, где регулярно публикуют фото кумира, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних снимков Серябкина предстала в купальнике.

Ольга похвасталась "бомбезной" фигуре в полосатых лифе и плавках. Верх купальника натянулся на совершенных формах знаменитости. Грудь немного сжалась и приподнялась.

Плавки натянулись выше бедер, подчеркнув изгибы.

Нельзя не посмотреть на красивый животик Ольги, выглядит она просто потрясающе.

Серябкина закинула волосы набок и смотрела в камеру, каким-то пронизывающим взглядом.

"А вы любите вспоминать прошлое?)", - подписали фото авторы поста.

За 10 часов публикация собрала около 11 тысяч лайков и много комментариев.

"Если оно хорошее и приносит приятные воспоминания😊", "Кто не вспоминает прошлое,у того нет будущего!", "Лучше вспомнить и взглянуть,чем взглянуть и вспомнить!!!", "Пощупать бы тебя 😏", "Красотка😍❤️", "Молли, ты просто бомба", "Я люблю серебро🔥🔥🔥", "Только хорошее прошлое!", "Оля какая ты красавица", "Оооочень", "Прошлое должно оставатся в прошлом..а мне пора идти меня ждут)", "Эй красотка в с этой планеты????♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ", "♥️♥️♥️🤣🤣Хорошего дня!ИНОПЛАНЕТЯНКА!❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в розовом купальнике, который обтянул ее стройную талию, а также дал возможность посмотреть на упругие ягодицы.

Красотка распустила длинные волосы и смотрела в камеру из-за плеча.

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