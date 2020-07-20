Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова сделала откровенное эмоциональное признание

Об этом пишет Politela.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram.

Некоторое время назад Даша Ульянова показалась в «сторис» в заплаканном виде. Сейчас она решила рассказать, что произошло.

Победительница шоу «Холостяк» поблагодарила поклонников за слова поддержки и небезразличие к ее состоянию.

Ульянова уверена, что показывать свои эмоции это абсолютно нормально.

«Нормально показывать слабость, нормально выпускать эмоции и переживания наружу, нормально побыть маленькой девочкой, которая хочет утешения и поддержки», - написала девушка.

Даша Ульянова рассказала, что причиной такого состояния стало то, что она долгое время держала эмоции в себе.

«Случилось накопление, одно навалилось на другое и в следствии - любое неосторожное слово, поступок или даже круглосуточный ремонт у соседей вызывали несказанное раздражение и желание всплакнуть», - поделилась знаменитость.

Она призвала всех «не держать комок обид и разочарований в себе».

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