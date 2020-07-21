Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора", показала себя в летнем образе

На фото Трегубова позировала в белом платье с узорами. Красотка позировала сидя за летним столиком, а образ дополнила босоножками и шляпой. Даша не стеснялась себя показывать в разных позах, а в некоторых случаях и светила своими ножками, которые вырывались из-под ткани звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просто идеальный день. И идеальный фотограф", - написала Трегубова.

Фанаты поставили более 1300 лайков и написали комментарии:

"Элегантная леди", "Роскошная, нет слов", "Наша красавица", "Даш, ты невероятная", "Доброго здравия. Дама в шляпе", "Это великолепно!Благодарим, Даша! Вам очень идёт!", "Вы как всегда великолепны) Хорошего дня)", "Такая солнечная и классная".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская телеведущая Даша Трегубова поразила чувственным исполнением стихотворения.

«Соскучились? Сегодня крутой стих Юры Издрика Be like bee», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Трегубова позирует в наряде с откровенным декольте, трогательно читая стих. Это произвело невероятное впечатление на ее поклонников.

Напомним, Трегубова из "Х-фактора" без лифчика понежилась в постели, высунув язык

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