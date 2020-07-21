Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора", показала себя в летнем образе

На фото Трегубова позировала в белом платье с узорами. Красотка позировала сидя за летним столиком, а образ дополнила босоножками и шляпой. Даша не стеснялась себя показывать в разных позах, а в некоторых случаях и светила своими ножками, которые вырывались из-под ткани звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

View this post on Instagram

Just a perfect day🦋 And a perfect photographer @anitasporty And a perfect white dress @e.p.p.s 🦋🦋🦋 #picoftheday #moodoftheday #whitedress #sunnyday

A post shared by Даша Трегубова (@dasha.tregubova) on

Популярные статьи сейчас

Дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала, фото: "Похожи больше, чем с мамой"

Раскрепощенная Деми Роуз еле удержала бюст в слишком крохотном бикини: "Господа, подберите челюсть"

Украинец дорого заплатил за отказ от кредита в ПриватБанке: «Деньги не вернули»

"40 лет стажа недостаточно": в ПФУ раскрыли, кто из украинцев останется без высоких выплат
Показать еще

"Просто идеальный день. И идеальный фотограф", - написала Трегубова.

Фанаты поставили более 1300 лайков и написали комментарии:

"Элегантная леди", "Роскошная, нет слов", "Наша красавица", "Даш, ты невероятная", "Доброго здравия. Дама в шляпе", "Это великолепно!Благодарим, Даша! Вам очень идёт!", "Вы как всегда великолепны) Хорошего дня)", "Такая солнечная и классная".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская телеведущая Даша Трегубова поразила чувственным исполнением стихотворения.

«Соскучились? Сегодня крутой стих Юры Издрика Be like bee», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Трегубова позирует в наряде с откровенным декольте, трогательно читая стих. Это произвело невероятное впечатление на ее поклонников.

Напомним, Трегубова из "Х-фактора" без лифчика понежилась в постели, высунув язык

А еще Politeka писала, что ведущая «Х-фактор» Трегубова подразнила сочными "персиками" в роковом образе

Также Politeka сообщала, что Трегубова из «Х-фактора» в тесном топе застыла в горячей позе