Известная модель Ана Чери показала себя и рассказала об общении

На фото Ана позирует в сером топе и шортиках. Красотка позировала на фоне большой кровати, демонстрируя свою фигуру. Звезда оставила волосы распущенными, а сама улыбалась в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Здравствуй! Сегодня прохладно со мной. Ссылка в биографии, кто хочет поговорить. Надеюсь, у всес вас есть хорошее настроение", - написала Чери.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты богиня", "Доброе утро, как ты прекрасна", "Великолепный ангел, боже мой, невероятно милый", "Красивая, тоже милая", "Идеальный задорный бюст, член женского клуба без бюстгальтера", "Великолепная женщина"."Я бы расслабился с тобой в любое время дня и ночи", "Интересно, как Бог сотворил всю эту красоту вместе", "Даже в социальном плане я все еще думаю, что вы путешествуете по всему миру и спотыкаетесь все время".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и сверкнула безупречной фигурой во время пикантного танца.

На опубликованных кадрах Чери в облегающем купальнике и штанах исполняет жаркий танец на камеру, эффективно демонстрируя внушительные прелести. Кадры она никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам прийти в восторг.

Напомним, Ана Чери в тесном топе без белья показала, чем ее наградила природа

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