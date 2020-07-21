Настя Каменских, Тина Кароль, Ани Лорак и другие звезды показали себя среди природы

На первом фото Настя Каменских, красотка стояла на сельской дорожке, а на фоне можно увидеть деревья. Звезда была в платье, которое практически не прикрыло бедра и соблазнительно выгнулась, делая фото очень жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже показала себя Тина Кароль. Звезда позировала среди соснового леса в платье. Певица соблазнительно выгнулась и задрала частично свой наряд, делая фото максимально горячим.

Замыкает тройку Ани Лорак. Красотка уже себя показывала среди зимнего леса. Звезда была в куртке и штанах, а образ дополнила очками и перчатками. Певица в дерзкой позе стояла перед фотографом, показывая на фоне природу леса.

На следующем снимке уже Дарья Астафьева. Красотка была в прозрачной сеточке и лежала среди деревьев на траве. Звезда не стеснялась показать свои пышные формы, которые практически ничем не были прикрыты.

Замыкает топ Екатерина Никитина из "Квартал 95". Девушка была в топе и юбке, а волосы оставила распущенными. Красотка смеялась на камеру, стоя возле лесной реки. Фото вышло очень органичным и свежим.

Мавка - лесная русалка, которая существует в украинской мифологии. Очень похожа на русалку, ведь в образе девушки без одежды с длинными волосами.

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