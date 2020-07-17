Популярная украинская певица Настя Каменских записала новое видео для молодежной сети ТикТок

Как передает Politeka.net, ролик появился на странице певицы в Инстаграм. Красотка решила принять участие в очередном челлендже ТикТока. В этот раз она устроила игры с переодеванием. Настя поставила перед собой четыре пары обуви и стала под музыку менять наряды. Сначала она была в домашней пижаме, после чего примеряла офисный наряд и джинсовое платье. Последним образом Каменских стал розовый спортивный костюм.

«Какой из них вам нравится больше всего?», - спросила звезда у поклонников.

За два часа пост Каменских посмотрели почти 300 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Муж певицы Потап точно не устоит перед таким разнообразием.

«Вы во всём прекрасна», «Это просто огонь», «Каждый образ офигенный», «Все! Я тебя обожаю», «Такая красивая, вам все идет», «Очень красивое видео», «Зачет», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Каменских предстала на фото в стильном наряде. Она надела белый топ на тонких бретельках и спортивные штаны с металлическим отблеском. Большое декольте притягивало взгляд, а красивое украшение добавило акцента на пышные формы. Красотка собрала волосы в хвост.

Напомним, что зализанная Каменских пошалила своей "Ким" в странном наряде: "Настя, а вам не кажется...".

Как сообщала Politeka, Каменских «во всеоружии» сверкнула безупречным видом, украинцы в восторге: «Повезло Потапу!».

Также Politeka писала, что Каменских ошеломила размерами своей "Ким", Тарзан в восторге: "Безумно красивая".