Известная украинская певица Алина Гросу показала новый образ и рассказала про свой парад

На фото Алина была в красном купальнике, а образ дополнила черными очками. Гросу снимала саму себя, стоя довольно близко к объективу камеры. Девушка без стыда показала не только свою фигуру, но и пышный бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Парад купальников продолжается, нужно удовлетворить скопившееся самоизоляционное желание увидеть и почувствовать море.

Предыдущий купальник или этот?)))", - написала Гросу.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая кукла", "Пчелка", "Этот, он невероятный", "Вау, вы такая классная", "Вау, полегче", "Хорошая такая самка богомола", "Вот это фигурка красотка", "Какая же ты вкусная)))", "Алина, Вашу фигуру не испортит не один купальник", "Ох и соблазнительная малышка".

Сообщалось, что певица Алина Гросу похвасталась фигурой в купальнике.

На фото Гросу позирует, стоя в море. На ней надет сиреневый купальник. Белокурые волосы артистки распущены. А глаза прикрыты солнцезащитными очками.

«Мысленно греюсь лучиками солнца и морской волной, но снова пора возвращаться в работу», - подписаны снимки.

Напомним, Гросу без стыда показала в крохотном купальнике, как выглядит рай

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