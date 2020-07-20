Новая возлюбленная украинского телеведушего Владимира Остапчука удивила стильным снимком из отпуска

Молодая женщина сразу же привлекла внимание к себе и начала активно вести профиль в Инстаграм, восхищая фигурой и рассказами о гармонии. В этот Кристина решила поделиться кадром из отдыха возле моря, позируя в стильном коротеньком платье салатового оттенка, возлюбленная Владимира Остапчука выглядела очень стильно.

Не секрет, что Кристина увлекается танцами, любит активный отдых и, похоже. много тренируется, ведь ее фигура очень стройная и подтянутая. На новаом фото она позировала, изящно подогнув одну ножку вверх на выступ, о который упирается. Дополнить свой образ Кристина решила аккуратными солнцезащитными очками и простыми босоножками на тонкой подошве.

«Как мне мало необходимо для счастья!☀️», - подписала новый снимок Кристина.

Вот что ответили фанаты:

«какая же вы женственная 🤩хорошего отдыха вам 🤗», «Хорошего отдыха 👏», «Очень красиво 😍❤️🌺», «Фото не очень.Но ты все равно красива по природе. Меня злят эти коменты когда фото не очень, всьо равно типа ты ок», «Какая вы невероятная!😻 а я сейчас в Сочи и тут стооооолько народу, что нигде фото не получается сделать😂 везде на фоне тысячи людей🙃🙈📸», «Красуня !🌷», «Гарного та приємного відпочинку👏».

Также девушка отметила, что с каждым днём ее аудитория становится больше, поэтому она решила рассказать несколько интересных фактов про себя:⠀

«📌Мне 33, я не замужем, нет детей, но я абсолютно не страдаю по этому поводу!

📌Работаю 11 лет частным нотариусом, обожаю свою профессию и работу! Выбрала ее сама!

📌Сплю ногами вверх ( не спрашивайте)!

📌я сова, но хочу быть жаворонком!

📌Любимые блюдо - львовские вареники!

📌Все свои блюда готовлю на глаз!

📌Для сбора утром мне надо 20 минут ( быстрее чем мой парень😂)!

📌Перед сном проверяю закрыты ли все двери!

📌Все цветы в моем доме, как в шоу «П герой» - борются за выживание.

📌В 30 начала играть на ф-но.

📌В день пью 3 чашки кофе.

📌Умею откладывать ( собирать) деньги.

📌Шопинг утомителен для меня, так что справляюсь быстро.

📌Обожаю ходить в гости, и принимать гостей!

📌Не люблю котов!

📌в 9 лет поехала в семью в Англии учить английский и потратила за 3 дня все деньги на игрушки!

📌 Музыка всегда меня спасает от плохого настроения.

📌Очень эмоциональный человек я», - подытожила Кристина.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

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