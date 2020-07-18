29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева вызвала фурор кадрами своей "бурной молодости"

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала архивные снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подругой, тоже блогершей, Юлией Коваль.

Девушки позировали на вечеринке, не стесняясь бокалов в руках и "размытых" лиц. Ивлеева предстала в черном лакированном корсете и морковно-красных штанах, а также массивных ботинках.

"молодость, с*чка ❤️", - коротко подписала Настя редкие кадры.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Бомба Настя😻"

"Настюха,ну ты и битч"

"Насть тебе не стыдно?"

"королева черт возьми 🥰"

"самый красивый блогер 😍😍😍"

"Всем такой молодости"

Ранее мы сообщали, Ивлеева разгорячила публику кадрами с празднования годовщины свадьбы с певцом Элджеем.

Блогерша предстала в длинном платье молочного цвета, с идеальной укладкой и ярким макияжем. Примечательно, что среди снимков, которыми поделилась Настя, нет постановочных - все кадры живые, яркие, с неподдельными эмоциями и улыбками.

Судя по всему, компания покутила на славу: алкоголь лился рекой, был даже салют, а также дорогой спорткар и автоматы.

"Вы знаете, я редко делюсь подробностями личной жизни!🥰 Но тут, решила показать малюсенький кусочек как счастливо с @sayonaraboy отмечаем год а*уитительной супружеской жизни во дворе собственного дома с лучшими друзьями!", - подписала Ивлеева кадры.

"Шта ? Сам Джаред Лето был на празднике а*уеть 😍😍😍Батя 😍❤️ счастья вам Настя"; "какого.....дьявола.....ДЖАРЕД ЛЕТО?"; "Ивлеева, у меня уже заканчиваются салфетки, чтобы вытирать свои слёзы! Тащите мне вёдра! Я вас нереально обожаю", - отреагировали пользователи.

Напомним, что мать Ивлеевой едва не заплакала, побывав в роскошном доме дочери: "Живет в таких условиях..."

Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и Решки" поменяла стиль и ошеломила новым образом: "Дуа Липа, ты ли это?"