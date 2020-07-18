29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева вызвала фурор кадрами своей "бурной молодости"
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала архивные снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подругой, тоже блогершей, Юлией Коваль.
Девушки позировали на вечеринке, не стесняясь бокалов в руках и "размытых" лиц. Ивлеева предстала в черном лакированном корсете и морковно-красных штанах, а также массивных ботинках.
"молодость, с*чка ❤️", - коротко подписала Настя редкие кадры.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
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"Бомба Настя😻"
"Настюха,ну ты и битч"
"Насть тебе не стыдно?"
"королева черт возьми 🥰"
"самый красивый блогер 😍😍😍"
"Всем такой молодости"
Ранее мы сообщали, Ивлеева разгорячила публику кадрами с празднования годовщины свадьбы с певцом Элджеем.
Блогерша предстала в длинном платье молочного цвета, с идеальной укладкой и ярким макияжем. Примечательно, что среди снимков, которыми поделилась Настя, нет постановочных - все кадры живые, яркие, с неподдельными эмоциями и улыбками.
Судя по всему, компания покутила на славу: алкоголь лился рекой, был даже салют, а также дорогой спорткар и автоматы.
"Вы знаете, я редко делюсь подробностями личной жизни!🥰 Но тут, решила показать малюсенький кусочек как счастливо с @sayonaraboy отмечаем год а*уитительной супружеской жизни во дворе собственного дома с лучшими друзьями!", - подписала Ивлеева кадры.
"Шта ? Сам Джаред Лето был на празднике а*уеть 😍😍😍Батя 😍❤️ счастья вам Настя"; "какого.....дьявола.....ДЖАРЕД ЛЕТО?"; "Ивлеева, у меня уже заканчиваются салфетки, чтобы вытирать свои слёзы! Тащите мне вёдра! Я вас нереально обожаю", - отреагировали пользователи.
Напомним, что мать Ивлеевой едва не заплакала, побывав в роскошном доме дочери: "Живет в таких условиях..."
Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и Решки" поменяла стиль и ошеломила новым образом: "Дуа Липа, ты ли это?"