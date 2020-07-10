Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95" показала, как выглядит после сна

На фото красотка позировала в клетчатом платье с огромным декольте, а белье решила не надевать. Вера снимала себя на телефон и демонстрировала свою красоту не стесняясь. Кекелия дополнила образ стильной укладкой, а показала себя в гримерке или чем-то подобном. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - написала Вера.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ох, крошка".

Сообщалось, что Вера Кекелия впечатлила поклонников женственным образом на Ивана Купала.

На фотографии звезда позирует под открытым небом в соблазнительном наряде. На ней ярко-желтое платье с открытыми плечами и глубоким вырезом, который тут же привлекает к себе внимание.

Сообщалось, что 25-летняя украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Лера Товстолес вскружила голову дикой пляской - от радости, что наконец вышла на работу после карантина.

Так, если раньше артистка цепляла на себя "все, что выпадет из шкафа", не особо парясь над своим внешним видом, лишь бы побыстрее. То теперь из гардеробной появилась просто богиня - в белом топе, черных узких шортиках до колен, такого же цвета пиджаке и красных шпильках.

Напомним, суровая блондинка из «Квартал 95» приспустила пиджак и покорила соблазнительным нарядом

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