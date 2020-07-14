В Украине возможен резкий рост курса доллара и скачек цен на продукты, если Рада примет скандальное решение

Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Наталуха, передает «РБК-Украина».

«Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%», — отметил он.

По словам нардепа, вопрос роста цен будет зависеть от того, куда пойдут «освобожденные» финансы. Данный шаг для страны может быть вынужденным, из-за волны реэмиграции, которая начнется после открытия границ с Евросоюзом.

«Мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться», — подчеркнул он.

До этого мы рассказывали, что будет с курсом доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия и нужно ли сейчас бежать в обменники.

Прошлая неделя запомнилась постепенным укреплением гривны, которая пыталась вернуть потери, спровоцированные паникой после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Однако, как утверждают специалисты, сейчас вновь стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

Более того, госрегулятору в лице Нацбанка вряд ли удастся укрепить национальную валюту в ближайшем будущем.

Напомним, курс доллара рухнет в ближайшие дни, в Нацбанке приняли решение

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