Какие цифры будут в обменниках

Курс валют на 16 июля уготовит украинцам новое испытание

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Национальный банк Украины представил свежий курс валют на сегодня, 16 июля.

Государственный регулятор решил укрепить гривну по отношению к курсу доллара на две копейки.

Что касается курса евро, то он побил годичный рекорд и пересек психологическую отметку в 31 гривну. По состоянию на 16 июля НБУ решил ослабить гривну по отношению к евро на 15 копеек.

На сегодня, 16 июля, Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2711,90 гривен (-0,0246 грн)

– 100 евро – 3103,09 гривен (+0,1564 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже, в свою очередь, вырос ажна 7 копеек до отметки в 27,17 гривен/$, курс в покупке до 27,15/$.

Курс евро же в продаже за один день вырос на 18 копеек до 31,05 гривен за евро.

До этого мы рассказывали, что будет с курсом доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия и нужно ли сейчас бежать в обменники.

Прошлая неделя запомнилась постепенным укреплением гривны, которая пыталась вернуть потери, спровоцированные паникой после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Однако, как утверждают специалисты, сейчас вновь стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

Более того, госрегулятору в лице Нацбанка вряд ли удастся укрепить национальную валюту в ближайшем будущем.

Напомним, Доллар рванет вверх, новый курс удивит уже на этой неделе

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