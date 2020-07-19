Что будет с цифрами в обменниках

Эксперты спрогнозировали, что ждет курс валют в ближайшую неделю

После назначения нового главы НБУ доллар резко вырос, в течение ближайшей неделе ожидается продолжение роста курса доллара к гривне - доллар буквально готовится к рывку.

Такое мнение для издания РБК-Украина озвучил аналитик Вадим Иосуб.

В частности, доллар на межбанке может торговаться через неделю за 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 грн. В то же самое время, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,3-1,4%.

"Падение гривны, очевидно, связано с утверждением нового главы НБУ Кирилла Шевченко. Рынки опасаются смягчения денежно-кредитной политики регулятора, и осознанного разгона инфляции и девальвации до параметров, заложенных в бюджете на текущий год", - рассказал эксперт.

Стоит напомнить, что курс валют в Украине 19 июля возьмет «низкий старт» перед началом новой недели, гривне готовятся сделать нереально больно.

Так, стодолларовая купюра наберет сразу несколько позиций: +8,68 грн. К средине последнего рабочего дня он уже набрал несколько позиций, поэтому стоит ожидать дальнейшего подорожания.

Евро также не будет «пасти задних», начав новую рабочую неделю с +12,64 гривны. Российскую национальную валюту же все желающие смогут купить буквально за «копейки»: десять рублей нужно будет отдать всего 3,8364 гривны.

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