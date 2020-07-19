35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук похвастался отдыхом за границей со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал в "сториз" в своем микроблоге в Инстаграм кадры прилета в одну из жарких стран, а также первого похода на пляж.

Остапчук предстал в одних лишь плавках и шляпе, с коктейлем с трубочкой в руках. Сначала телеведущий показал свое довольное лицо, потягивая прохладительный напиток, а затем плавно перевел камеру на возлюбленную, лежащую на животе рядом с ним. Владимир засветил стройную фигуру любовницы в бикини горчичного цвета. И хоть полностью лица девушки он не показал, но все же заметна была ее улыбка.

"Я кстати жару терпеть не могу, вот лежу, мучаюсь", - сообщил Остапчук, нежась на пляже.

Ранее мы сообщали, накануне Кристина Горняк сверкнула идеальными формами во время тренировки.

«Когда до моря один день», — коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах девушка позирует в облегающем купальнике, демонстрируя изысканную красоту. А на других кадрах показывает, как «потеет» ради идеальных изгибов.

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«Если ваши выходные не похожи на эти, даже не пишите», — говорится в сообщении.

Остапчук позировал рядом с Кристиной, которая стояла на четвереньках. При этом телеведущий нежно ее обнял. Снимок произвел настоящий фурор среди поклонников знаменитости.

«До чего же хороша! Завидую по-хорошему», «какая кошечка», «обожаю вас», «похожи похожи», «обработка фото супер», «такие милые», «какие сладкие», «очень крутые. Рад за вас», — писали они.

Напомним, что Остапчук не сдержался, устроив пылкие развлечения с любовницей в бикини: "Что творят!"

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