Эмили Ратаковски обрадовала поклонников соблазнительными кадрами в смелом наряде

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками модели в пикантных нарядах.

В этот раз поклонники модели в Instagram опубликовали снимки Эмили с прогулки в Нью-Йорке, при этом девушка выбрала безумно откровенный наряд, который могут носить лишь самые смелые модницы.

Девушка может похвастаться отличными внешними данными и точеной фигурой, которую она продемонстрировала, позируя в стильном повседневном образе. На этот раз, модель и бизнесвумен, которая любит подчеркивать свое идеальное тело, примерила треугольный топ черного оттенка с тонкими завязками на шее и спине. Под ним явно нет нижнего белья. Свои длинные ноги она подчеркнула стильными потертыми джинсами серого цвета.

Дополнил образ макияж со стрелками, четко прорисованными бровями, а также нюдового оттенка губами – точно в тон кожи. Волосы звезда собрала в небрежный хвост, выпустив пару прядей спереди.

Такой лук пришелся по душе более чем миллиону фанатов Эмили – именно сколько человек поставили лайк фото. Также преданные фанаты, которым нравится все, что делает Ратаковски, написали массу приятных комментариев под фото:

«Предупреждение !!!! Это очень горячо», «Мэм, у вас здесь выскользнуло», «сладкий ангел️❤️❤️», «Это просто горячо, ты шалишь здесь?💕💕», «Откуда твои джинсы? 🧡».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.