Попытка вернуть первый взнос по кредиту на автомобиль в ПриватБанке обернулась для украинца серьезной головной болью

О своем опыте кредитования в ПриватБанке на портале «Минфин» рассказал недовольный клиент, передает Politeka.net.

Мужчина обратился в банк 9 июля текущего года для получения кредита на покупку машины и в тот же день заплатил первый взнос. Однако вскоре передумал ввязываться в эту историю.

«В дальнейшем банк начал ставить нереальные условия, и я отказался брать кредит. 09.07.2020 года оставил заявку на возвращение первого взноса, где мне все согласовали, связался представитель банка и сообщил, что 10.07.2020 года деньги будут перечислены на карту, однако по состоянию на 18.07.2020 года деньги не вернули, и постоянно оператор говорит по необходимости ждать сначала 2 дня, потом 5 рабочих дней», – негодует клиент.

После этой жалобы в ПриватБанке наконец-то отреагировали, заверив, что в кратчайшие сроки постараются решить вопрос, который «уже рассматривают специалисты».

Ранее мы рассказывали о том, что с карты клиента выше упомянутого банка исчезло несколько тысяч гривен, а на счету осталось всего 38 гривен. По словам потерпевшего, оказалось, что с 1 июля с его карты без его ведома постоянно осуществлялись платежи за покупки на иностранных сайтах.

Сотрудники финучреждения объяснили, что картой воспользовался тот, кто каким-то образом получил информацию о ее номере, СVV коде и сроке действия. Ее мошенники могли получить как по неосторожности владельца, да и более изощренными методами.

В банке клиенту порекомендовали заблокировать карту в личном кабинете и обратиться в службу поддержки для формирования заявок к международной платежной системы на претензионную работу.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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