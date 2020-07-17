ПриватБанк без ведома клиентов списывает деньги со счетов

Об этом в своем негативном отзыве рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, она оформила в ПриватБанке виртуальную карту, которая не может уходить в минус.

Однако, государственный ПриватБанк решил сделать иначе.

"Создала интернет-карту, чтобы она не могла уходить в минус, но банк решил по-другому. Как сообщил оператор, произошел технический сбор и карты были сняты деньги за подписку в соц сетях. Карта ушла в минус, плюс начислили проценты за использование кредитом", - жалуется клиентка.

Она также отметила, что о негативном балансе узнала спустя две недели, и была вынуждена заблокировать виртуальную карту.

"Об этом, я узнала только через 2 недели т.к. была уверена, что все в порядку с картой ведь на ней нет денег. Теперь я заблокировала карту, мне банк говорит, что нужно ее погасить, включая проценты. При этом, банк признает, что это была техническая ощибка. Вот и вопрос, зачем создавать карту, с которой могут быть сняты деньги не только без моего согласия, но и даже без уведомления, а сумма больше 700 гр, плюс проценты", - резюмировала клиентка в негативном отзыве.

"По вопросу списания средств, необходимо понимать, что оставляя данные карты на сторонних сайтах и подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса. Также, Ваша заявка принята в работу. Регламент рассмотрения заявки составляет до 120 дней с момента ее регистрации. Эти сроки строго установленные платежной системой, чтобы у всех сторон обжалования было время собрать нужные документы. И вместе с тем, мы прилагаем максимум усилий, чтобы решение было положительное для Вас", - ответил на жалобу представитель государственного банка.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты для соцвыплат, появилось заявление