Украинка рассказала о том, как из-за блокировки ПриватБанка не смогла получить социальную выплату на своего ребенка

Соответствующий отзыв на работу банка был опубликован на сайте Минфин. В нем клиентка ПриватБанка рассказала о том, как ее карта была заблокирована без ее ведома, из-за чего она не смогла получить социальную выплату на ребенка.

«Банк без моего ведома заблокировал карту, о чем я узнала через несколько дней когда не смогла пополнить счет через Приват 24. Звонила на горячую линию, на что меня переключали от одного оператора к другому. В результате сказали, что в их банке я больше не обслуживаюсь. А деньги, принадлежащие моему ребенку по праву, никто возвращать не спешит», - возмутилась клиентка.

Она также рассказала, что на ее счет поступило 860 гривен, а в результате стало 760 гривен при том, что на карте установлено ограничение на расходные операции.

Женщина обратилась к представителям банка с просьбой вернуть средства, предоставленные государством на нужды ребенка.

В свою очередь, представители банка ответили, что этот вопрос уже рассматривают специалисты. Они пообещали решить проблему в кратчайшие сроки и проинформировать клиентку.

До этого мы писали, что клиентка ПриватБанка рассказала о том, как еще в прошлом году приобрела авиабилеты компании Aigle Azur через Приватбанк. Вскоре после этого авиакомпания обанкротилась, а ее билеты «сгорели». ПриватБанк должен был вернуть украинке деньги, однако уже полгода «кормит обещаниями» провести возврат средств, при этом постоянно меняя даты.

Напомним, деньги исчезают при переводе, сбылся кошмар любого клиента ПриватБанка: "17 тысяч не дошли".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует счета после зачисления денег и отправляет в суд: "В обслуживании отказано".

Также Politeka писала о новом обмане с картами украинцев, "кассир" ПриватБанка раскрыла схему.