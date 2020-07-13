Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой услуги
Об этом пишет официальный портал ПриватБанка, передает Politeka.net.
Речь идет об услуге FacePay24, которая облегчит проведение транзакций.
Иными словами, украинцы смогут расплачиваться за товары в магазине лишь одним взглядом. Услуга FacePay24 уже запущена в сотрудничестве с МПС Visa, и ею можно воспользоваться в популярных супермаркетах.
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Для оплаты посредством FacePay24 подключенному к системе покупателю достаточно глянуть в установленную на кассе камеру. Вводить ПИН-код, на кассе больше не нужно показывать кассиру банковскую карту и телефон – теперь система будет автоматически списывать необходимую сумму с банковского счета.
Чтобы активировать услугу, клиенту ПриватБанка нужно:
- Загрузить последнюю версию «Приват24».
- Найти в настройках FacePay24 и включить ее.
- Сделать 3 селфи.
- Выбрать карту «Виза».
- Сохранить данные и селфи в личном кабинете.
Услуга FacePay24 работает с помощью технологии распознавания лиц Amazon Recognition, поэтому яркий макияж, новая прическа, борода и даже помятое лицо не отразятся на работе современного сервиса.
Новая услуга от ПриватБанка также напомнит клиентам о геолокации, истории транзакций и т.п. Пинкод нужно будет вводить лишь в том случае, если потраченная на покупки сумма окажется выше установленного лимита на оплату товаров.
"FacePay24 узнает вас в любом образе", - добавили в ПриватБанке, представляя услугу.
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