Украинцы начали сталкиваться с проблемами с оплатой покупок из-за односторонних решений ПриватБанка по урезанию кредитного лимита

Соответствующей историей один из клиентов государственного банка поделился на сайте Минфин. По его словам, он отправился с семьей в супермаркет и на кассе хотел расплатиться кредитной картой ПриватБанка с лимитом в 50 тысяч. При этом, на балансе у него было 20 тысяч.

«Я рассчитываюсь карточкой, а там пишет «недостаточно денег на карточке». Я, конечно, в шоке от такой ситуации. Захожу в Приват24, а там действительно без предупреждения срезали кредит с 50 до 30 000», - рассказал украинец.

Он был сильно возмущен тем, что банк урезал его кредитный лимит на 20 тысяч гривен без предупреждения.

«Приватбанк испортился окончательно», - добавил клиент.

В свою очередь, представители банка подчеркнули, что оставляют за собой право изменять размер кредитного лимита на картах.

«Банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей. На него может влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы. Активно пользуйтесь услугами Банка, принимайте участие в акциях, проводите расчеты карточками через торгово-сервисную сеть. Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты, как личной, Вы можете в любой момент получить смс от банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и Вы сможете им воспользоваться», - сообщили в ПриватБанке.

Напомним, деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо получить...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты.

Также Politeka писала, что деньги украинцев исчезают при переводе на счета, ПриватБанк добил объяснением: "Ничем не могут помочь".