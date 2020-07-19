Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила дерзким фото

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где публикует яркие, а порой слишком откровенные снимки, которые получают множество комментариев и лайков. Последний снимок не стал исключением.

В частности, девушка опубликовала фото в эффектном наряде, в котором она появилась в тренажерном зале. Спортивный купальник с вырезами на спине, позволил выгодно подчеркнуть достоинства красавицы. Пышные бедра и ягодицы, осиная талия и стройные ноги – все свои прелести Сьюзи показала на фото, сделанных со спины.

Пикантный образ дополнили высокие спортивные носки, а также наушники. Волосы модель распустила по плечам. При этом девушка позировала, повернувшись спиной к камере, поэтому ее лицо осталось за кадром. Кортез присела на корточки, до неприличия раздвинув ноги в стороны - но похоже девушку это совсем не смущает.

Фолловеры не прошли мимо и оставили свои восторженные комментарии под постом знойной красавицы.

"Интересный видочек", "Ни капли скромности", "Аж дух захватывает", "Божественный ракурс", "Слишком расскованная", "Какая красота", "Очень смело".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц приспустила трусы и поразила бесстыдством.

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