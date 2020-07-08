Звезда Студии «Квартал 95» Вера Кекелия впечатлила поклонников женственным образом на Ивана Купала

Артистка «Женского Квартала» поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фотографии звезда позирует под открытым небом в соблазнительном наряде. На ней ярко-желтое платье с открытыми плечами и глубоким вырезом, который тут же привлекает к себе внимание. Свой образ Кекелия дополнила огромным венком из диких трав и цветов по случаю праздника Ивана Купала. Артистка позирует, пристально глядя в камеру.

Ее поклонники не могли пройти мимо такого снимка и тут же засыпали звезду лайками и комплиментами.

«Красотка», «Гарнюняяя!!», «Красиво», «Как чудесно», «Красивое фото», «Очень красивая», «Безумно красивое фото», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кекелия ошеломила домашними кадрами с мужем, артистом Романом Дудой. Вера опубликовала свежее видео, в котором показала любовные утехи с супругом.

У пары только недавно родился сын. Это событие, безусловно, внесло свои коррективы в их беззаботную до этого семейную жизнь. Как видим, будучи наедине, они время зря не теряют - милые нежности вызвали фурор в соцсети.

Вера и ее муж в белых футболках обнялись, поцеловались в губы и, счастливые, прыгнули в постель.

"Вот оно - родительское счастье;))) Раньше мы падали в лепестки роз, а теперь в мягенькие подгузники", - подписала кадры Кекелия.

Напомним, счастливая Кекелия после родов прыгнула с мужем в постель, видео.

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