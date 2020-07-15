Новая возлюбленная украинского телеведушего Владимира Остапчука удивила неожиданными фактами о себе

После того, как пара объявила об отношениях, девушка сразу же привлекла внимание к себе и начала активно вести профиль в Инстаграм, восхищая фигурой и рассказами о гармонии. В этот раз под ярким фото девушка также откровенно рассказала о тайных фактах из своей жизни.

При этом и возлюбленный Кристины Владимир также не сдержался, оставив комментарий со своими личными фактами о ней.

Так, девушка отметила, что с каждым днём ее аудитория становится больше, поэтому она решила рассказать несколько интересных фактов про себя:⠀

«📌Мне 33, я не замужем, нет детей, но я абсолютно не страдаю по этому поводу!

📌Работаю 11 лет частным нотариусом, обожаю свою профессию и работу! Выбрала ее сама!

📌Сплю ногами вверх ( не спрашивайте)!

📌я сова, но хочу быть жаворонком!

📌Любимые блюдо - львовские вареники!

📌Все свои блюда готовлю на глаз!

📌Для сбора утром мне надо 20 минут ( быстрее чем мой парень😂)!

📌Перед сном проверяю закрыты ли все двери!

📌Все цветы в моем доме, как в шоу «П герой» - борются за выживание.

📌В 30 начала играть на ф-но.

📌В день пью 3 чашки кофе.

📌Умею откладывать ( собирать) деньги.

📌Шопинг утомителен для меня, так что справляюсь быстро.

📌Обожаю ходить в гости, и принимать гостей!

📌Не люблю котов!

📌в 9 лет поехала в семью в Англии учить английский и потратила за 3 дня все деньги на игрушки!

📌 Музыка всегда меня спасает от плохого настроения.

📌Очень эмоциональный человек я», - подытожила Кристина.

Владимир также отреагировал на пост возлюбленной, отметив, что она впервые попробовала сок из настоящего кокоса в 33 года, из подарков парню выбирает все самое лучшее себе, после сна первые полчаса с ней лучше не разговаривать, а также Кристина очень плохо помнит даты и числа. «Мой телефон запоминала 2 месяца» - шутливо написал артист.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

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