Новая возлюбленная украинского телеведушего Владимира Остапчука удивила неожиданными фактами о себе
После того, как пара объявила об отношениях, девушка сразу же привлекла внимание к себе и начала активно вести профиль в Инстаграм, восхищая фигурой и рассказами о гармонии. В этот раз под ярким фото девушка также откровенно рассказала о тайных фактах из своей жизни.
При этом и возлюбленный Кристины Владимир также не сдержался, оставив комментарий со своими личными фактами о ней.
Так, девушка отметила, что с каждым днём ее аудитория становится больше, поэтому она решила рассказать несколько интересных фактов про себя:⠀
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Доллар по 22 гривны, украинцев огорошили ситуацией на рынке валюты: "Из-за карантина..."
«📌Мне 33, я не замужем, нет детей, но я абсолютно не страдаю по этому поводу!
📌Работаю 11 лет частным нотариусом, обожаю свою профессию и работу! Выбрала ее сама!
📌Сплю ногами вверх ( не спрашивайте)!
📌я сова, но хочу быть жаворонком!
📌Любимые блюдо - львовские вареники!
📌Все свои блюда готовлю на глаз!
📌Для сбора утром мне надо 20 минут ( быстрее чем мой парень😂)!
📌Перед сном проверяю закрыты ли все двери!
📌Все цветы в моем доме, как в шоу «П герой» - борются за выживание.
📌В 30 начала играть на ф-но.
📌В день пью 3 чашки кофе.
📌Умею откладывать ( собирать) деньги.
📌Шопинг утомителен для меня, так что справляюсь быстро.
📌Обожаю ходить в гости, и принимать гостей!
📌Не люблю котов!
📌в 9 лет поехала в семью в Англии учить английский и потратила за 3 дня все деньги на игрушки!
📌 Музыка всегда меня спасает от плохого настроения.
📌Очень эмоциональный человек я», - подытожила Кристина.
Владимир также отреагировал на пост возлюбленной, отметив, что она впервые попробовала сок из настоящего кокоса в 33 года, из подарков парню выбирает все самое лучшее себе, после сна первые полчаса с ней лучше не разговаривать, а также Кристина очень плохо помнит даты и числа. «Мой телефон запоминала 2 месяца» - шутливо написал артист.
Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".
Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".
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