Курс валют в Украине 19 июля возьмет «низкий старт» перед началом новой недели, гривне готовятся сделать нереально больно

Об этом сообщает Politeka.

Так, стодолларовая купюра наберет сразу несколько позиций: +8,68 грн. К средине последнего рабочего дня он уже набрал несколько позиций, поэтому стоит ожидать дальнейшего подорожания.

Евро также не будет «пасти задних», начав новую рабочую неделю с +12,64 гривны.

Курс валют в Украине на 19 июля от Нацбанка:

Доллар — 27,2738 грн

Евро — 31,129 грн

Российскую национальную валюту же все желающие смогут купить буквально за «копейки»: десять рублей нужно будет отдать всего 3,8364 гривны.

До этого мы писали, что курс доллара в Украине после смены главы НБУ имеет шансы на скачок в краткосрочной перспективе.

Такой прогноз в эфире телеканала Украина 24 озвучил эксперт Андрей Блинов.

По его словам, такие изменения не будут характеризоваться резкими колебаниями курса доллара по отношению к национальной валюте.

Блинов также обратил внимание, что новый глава НБУ озвучил два важных месседжа.

Блинов не сомневается, что сейчас есть необходимость изменить прогнозируемый курс доллара на текущий год. Он уверен, что выйти на средний курс в 29,5 грн/$ - нереально.

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