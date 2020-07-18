Курс доллара в Украине после смены главы НБУ имеет шансы на скачок в краткосрочной перспективе

Такой прогноз в эфире телеканала Украина 24 озвучил эксперт Андрей Блинов, передает Politeka.net.

По его словам, такие изменения не будут характеризоваться резкими колебаниями курса доллара по отношению к национальной валюте.

Блинов также обратил внимание, что новый глава НБУ озвучил два важных месседжа.

"Там было четко указано два месседжа, которые все приветствуют. Первое - он сказал, что Национальный банк будет независимым, будет придерживаться того, что записано в 6 статье закона о НБУ, о стабильности денег. То есть прежде всего - стабильная ценовая ситуация. Он сказал, что инфляционная трактовка у него не вызывает сомнений и в целом эта политика продолжится... Второй момент - безусловно, Национальный банк и украинская финансовая власть будет работать с международными финансовыми организациями. Это является одним из приоритетов в условиях высокого дефицита бюджета и высокого долгового давления", - подчеркнул финансист в эфире телеканала.

Блинов не сомневается, что сейчас есть необходимость изменить прогнозируемый курс доллара на текущий год. Он уверен, что выйти на средний курс в 29,5 грн/$ - нереально.

"Текущая ситуация такова, что у нас очень близок к балансу - уровень спроса и предложения на рынке. Есть немножко волатильность, которая связана с назначением нового главы НБУ и отставкой старого. В короткой перспективе больших колебаний точно не будет", - резюмировал экономист в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали о том, что гривну недооценили и курс доллара в Украине должен быть на уровне 10 грн/$.

Так, экономисты опубликовали ежегодный рейтинг "индекса Биг Мака", по результатам которого выяснилось, что украинская гривна недооценена на 62% (то есть, ее обменный курс должен быть выше, чем сейчас).

Такой рейтинг позволяет определить "справедливый" валютный курс, основанный на покупательной способности населения.

"По их расчету гривня по паритету покупательной способности остается одной из самых недооцененных валют мира, она недооценена на 62% и ее реальный курс по паритету покупательной способности составляет 10,33 грн за доллар", – ранее обращал внимание экономист.

Напомним, доллар пробьет психологическую отметку, гривне будет больно

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