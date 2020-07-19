Украинский рэпер Потап показал себя во время предстоящего завтрака

Певец активно делится снимками своей личной и творческой жизни на странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, рэпер удивил всех внешним видом, появившись на фото обнаженным.

Артист похвастался желтым арбузом в руках, подняв его у лица. При этом были видны его голые плечи и грудь. Потап улыбался, он выглядел довольным и свежим.

Также рэпер показал, что приготовлено на столе к завтраку ему и его супруге Насте Каменских. Можно заметить несколько яиц, овощи, колбасу и много чего другого.

"Желтый Арбуз, доброе утро", - подписал певец снимки.

За два часа пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Лешенька, выкладывай побольше таких фоток, твой торс шикарен🔞🔥", "Лишняя лишь только колбаса🤣", "Прекрасный здоровый завтрак, и черная икорка 😏 хорошо, что когда все хорошо 😍", "Имея чёрную икру, колбаса неуместна 😉😁", "Очень вкусно, кстати", "Меню пикникское чисто) на озеро))", "Лёша,Вы красавец!!", "Классный! И вкусный!", "Привет,я тоже пробовала.и разницы нет,что красный, что такой😘", "Ничего себе какой вкусный,а главное полезный завтрак😉😉", "Дыня и ваша голова похожа 😂😎", "И какой он на вкус? Такой как и обычный?", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап поделился забавным видео в своем Инстаграм.

На кадрах артист сидит в кафе и исполняет песню своей жены, Насти Каменских, "Elefante". При этом, для того чтобы придать себе большей схожести с одним из персонажей одноименного клипа, Потап решил сделать себе «хобот» с помощью специальной маски.

В результате его нос стал длинным, как у Буратино.

Напомним, Каменских на велосипеде и раненый Потап напугали внешним видом: «Что с рукой».

Как сообщала Politeka, знойная Каменских на отдыхе сверкнула безупречной красотой: «Потапу повезло!».

Также Politeka писала, что счастливая Каменских без штанов подурачилась на камеру, Потапу все завидуют.